Нацсобрание Франции рассмотрит предложение об отрешении Макрона от власти 1 7.10.2025, 20:27

2,266

104 парламентария уже подписали резолюцию о его отставке.

Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) рассмотрит предложение о запуске процедуры по отстранению от власти президента Эмманюэля Макрона, сообщила в соцсети Х лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.

«104 парламентария уже подписали резолюцию о его отставке. Завтра в Национальной ассамблее состоится новое голосование», — сказала Пано

Лидер партии «Непокоренные» Жан-Люк Меланшон также призвал немедленно рассмотреть ходатайство об импичменте.

В Национальной ассамблее 577 депутатов. В середине сентября Пано сообщила, что более 100 из них подписали проект об импичменте Макрону. Решение, рассматривать ли предложения депутатов, принимает бюро Национальной ассамблеи — высший коллегиальный орган палаты.

8 сентября кабинет Франсуа Байру ушел в отставку. Премьер сам инициировал вотум доверия в парламенте, чтобы заручиться поддержкой для своей программы сокращения расходов и дефицита бюджета. В итоге он провалил голосование.

На следующий день Макрон выдвинул на должность нового премьера Себастьена Лекорню, который с 2022 года занимает пост министра обороны.

6 октября Лекорню подал в отставку — он пробыл в должности премьера 27 дней — через несколько часов после объявления состава нового правительства, который осудили как сторонники Макрона, так и оппозиция.

В тот день бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что выступает за проведение досрочных президентских выборов после того, как Франция примет бюджет: по его мнению, в этом отношении «Макрон должен проявить некоторую инициативу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com