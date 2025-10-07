закрыть
7 октября 2025, вторник, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацсобрание Франции рассмотрит предложение об отрешении Макрона от власти

1
  • 7.10.2025, 20:27
  • 2,266
Нацсобрание Франции рассмотрит предложение об отрешении Макрона от власти

104 парламентария уже подписали резолюцию о его отставке.

Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) рассмотрит предложение о запуске процедуры по отстранению от власти президента Эмманюэля Макрона, сообщила в соцсети Х лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.

«104 парламентария уже подписали резолюцию о его отставке. Завтра в Национальной ассамблее состоится новое голосование», — сказала Пано

Лидер партии «Непокоренные» Жан-Люк Меланшон также призвал немедленно рассмотреть ходатайство об импичменте.

В Национальной ассамблее 577 депутатов. В середине сентября Пано сообщила, что более 100 из них подписали проект об импичменте Макрону. Решение, рассматривать ли предложения депутатов, принимает бюро Национальной ассамблеи — высший коллегиальный орган палаты.

8 сентября кабинет Франсуа Байру ушел в отставку. Премьер сам инициировал вотум доверия в парламенте, чтобы заручиться поддержкой для своей программы сокращения расходов и дефицита бюджета. В итоге он провалил голосование.

На следующий день Макрон выдвинул на должность нового премьера Себастьена Лекорню, который с 2022 года занимает пост министра обороны.

6 октября Лекорню подал в отставку — он пробыл в должности премьера 27 дней — через несколько часов после объявления состава нового правительства, который осудили как сторонники Макрона, так и оппозиция.

В тот день бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что выступает за проведение досрочных президентских выборов после того, как Франция примет бюджет: по его мнению, в этом отношении «Макрон должен проявить некоторую инициативу».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников