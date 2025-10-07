Какой будет погода в Беларуси 8 октября
- 7.10.2025, 22:17
Без существенных осадков, местами заморозки.
Белорусам рассказали, какой погоды ждать в стране 8 октября. Об этом информирует Белгидромет.
Согласно прогнозу, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, только местами на юго-востоке Беларуси могут быть небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах предупреждают о тумане. Скорость ветра слабая.
Температура воздуха ночью составит от плюс 1 до плюс 7 градусов, на юго-востоке страны — до плюс 10 градусов. Местами прогнозируются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Температура воздуха днем будет равняться от плюс 12 до плюс 18 градусов.