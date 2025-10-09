закрыть
9 октября 2025, четверг, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: FPV-дрон уничтожил российский КАМАЗ в Курахово

  • 9.10.2025, 10:51
Видеофакт: FPV-дрон уничтожил российский КАМАЗ в Курахово

Kill-зона для оккупантов расширена.

Украинские военные успешно уничтожили вражеский КАМАЗ в Курахово с помощью FPV-дрона. Беспилотник преодолел более 40 км и обошел средства РЭБ противника.

Об этом сообщает пресс-служба подразделения беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ.

Подразделение беспилотных систем 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ - SKY STRIKE Unit - с помощью FPV попало в Курахово и уничтожило вражеский военный КАМАЗ.

Согласно сообщению, дронари сумели преодолеть более 40 км и обойти действие вражеских средств РЭБ.

«Защитники Покровска расширяют kill-зону для оккупантов. Поражаем врага не только на подступах к Покровску, но и в глубоком тылу», - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Также защитники Покровска рассказали, что сейчас в их полосе ответственности радиус постоянной kill-зоны для оккупантов составляет 15-20 км.

«Ежедневно защитники Покровска наносят по россиянам до 300 ударов только с помощью «сбросов», FPV и «бомберов», - добавили военные.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук