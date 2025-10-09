Видеофакт: FPV-дрон уничтожил российский КАМАЗ в Курахово
- 9.10.2025, 10:51
Kill-зона для оккупантов расширена.
Украинские военные успешно уничтожили вражеский КАМАЗ в Курахово с помощью FPV-дрона. Беспилотник преодолел более 40 км и обошел средства РЭБ противника.
Об этом сообщает пресс-служба подразделения беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ.
Подразделение беспилотных систем 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ - SKY STRIKE Unit - с помощью FPV попало в Курахово и уничтожило вражеский военный КАМАЗ.
Согласно сообщению, дронари сумели преодолеть более 40 км и обойти действие вражеских средств РЭБ.
«Защитники Покровска расширяют kill-зону для оккупантов. Поражаем врага не только на подступах к Покровску, но и в глубоком тылу», - отметили в 7 корпусе ДШВ.
Также защитники Покровска рассказали, что сейчас в их полосе ответственности радиус постоянной kill-зоны для оккупантов составляет 15-20 км.
«Ежедневно защитники Покровска наносят по россиянам до 300 ударов только с помощью «сбросов», FPV и «бомберов», - добавили военные.