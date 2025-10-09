Литва ограничит объем топлива в баках машин, едущих из Беларуси
- 9.10.2025, 11:43
Вильнюс хочет бороться с контрабандой.
Литва рассматривает возможность ограничения топлива, которое можно ввозить в страну в баках автомобилей, следующих из Беларуси. Говорится о лимите в 200 литров. Об этом рассказал министр финансов Криступас Вайтекунас, передает Delfi.
Такая мера может появиться в целях борьбы с нелегальным ввозом дизельного топлива в Литву из Беларуси.
«Значительный объем дизельного топлива ввозится из третьих стран, в частности из Беларуси, и мы решили, что с этим можно бороться, ограничивая количество ввозимого в баках дизельного топлива. Эта мера аналогична той, которую используют наши соседи в Польше и Латвии. Когда бак грузовика емкостью в одну или даже полторы тонны, это ограничение может быть полезным, поскольку не секрет, что топливо не обязательно расходуется во время поездки грузовика», – сказал на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам Криступас Вайтекунас.
Таможенный департамент Литвы отметил, что 90% грузовиков, въезжающих в страну, пересекают границу с полными баками, но при выезде как с латвийской, так и с литовской стороны их баки уже полупустые.