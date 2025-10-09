В «Феррари» рассказали о своем первом электромобиле

В «Феррари» рассказали о своем первом электромобиле2
Это будет не просто авто.
Итальянский автопроизводитель «Феррари» раскрыл детали своей первой электрической модели — «Электрика», знаменуя новый этап в истории легендарного бренда, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
На закрытом мероприятии в Маранелло компания показала шасси автомобиля с установленной батареей и электромотором. Полностью готовую модель представят миру в следующем году.
Электрокар сможет разгоняться до 310 км/ч и проезжать не менее 530 км на одном заряде. У автомобиля будет четыре двери и четыре посадочных места, а специально разработанная аудиосистема усилит реальные вибрации двигателя, создавая уникальный звук двигателя «Феррари».
«Сегодня — исторический день для «Феррари». У нас мурашки по коже», — заявил гендиректор Бенедетто Винья, подчеркнув, что электромобиль станет дополнением к существующей линейке, а не заменой бензиновых моделей.
Стоимость «Феррари» составит не менее 500 тысяч евро. Шасси и кузов на 75% изготовлены из переработанного алюминия, батарея встроена в пол для лучшей управляемости.
«Феррари» планирует, что к 2030 году 20% модельного ряда будут полностью электрическими. Хотя компания не спешит с полной электрификацией, производитель стремится привлечь новое поколение богатых покупателей, ориентированных на экологичность.