Три неожиданные истины, которые меняют взгляд на чувства 9.10.2025, 15:34

Эмоции — это не слабость.

Мы живем в мире, где эмоции часто воспринимаются как помеха. Нас учат «держаться», «не плакать», «не злиться». Но исследования показывают, что подавление чувств наносит вред телу и психике, тогда как открытое выражение эмоций укрепляет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

1. Отпустите от эмоции.

Ученые доказали, что когда люди делятся своими переживаниями, напряжение снижается. В исследовании 2023 года пары, открыто говорившие о своих трудностях, чувствовали большую близость и поддержку. Аналогичные результаты получили психологи, изучив публикации людей в соцсетях: те, кто рассказывал о негативных событиях, испытывали меньше тревоги и стрессов и лучше спали.

2. Подавление эмоций истощает.

Сдержанность нередко принимают за силу, но исследования показывают обратное. Попытки «не чувствовать» ведут к усталости, депрессии и снижению самооценки. Подавление вызывает физиологическое напряжение — повышает уровень стресса и нагрузку на нервную систему, тогда как выражение эмоций помогает восстановить равновесие.

3. Лучший способ справиться с чувствами — разделить их с другими

Эмоции созданы для связи. Безопасные, поддерживающие отношения помогают нашему мозгу и телу успокоиться. Особенно во времена кризисов, как во время пандемии, люди, окруженные сочувствием и поддержкой, легче справлялись с травмой и быстрее восстанавливались.

Эмоции — не враги, а сигналы. Приняв и разделив их с теми, кому доверяешь, можно обрести силу, понимание и внутреннее равновесие.

