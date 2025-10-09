закрыть
Сырский сообщил новые результаты Добропольского контрнаступления

  • 9.10.2025, 18:36
Сырский сообщил новые результаты Добропольского контрнаступления

ВСУ уже освободили более 180 квадратных километров территории.

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Они уже освободили более 180 квадратных километров территории.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Сырский рассказал, что в ходе рабочей поездки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления на Добропольском направлении. Он заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении задач.

Генерал также пообщался с командирами подразделений, которые занимаются поиском и уничтожением российских диверсантов и отдельных групп оккупантов в окружении.

«Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донбасса, 212,9 кв. км - зачищено от диверсантов», - отметил главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, но выяснил проблемные вопросы и потребности украинской наступательной группировки и отдал распоряжения.

Генерал пообещал, что украинская оборона и в будущем будет активной.

Также идет работа над усилением обороны на Покровском направлении. Речь об улучшении логистики, защите дорог и критической инфраструктуры.

