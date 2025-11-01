закрыть
Дебютировал самый экстравагантный электромобиль Toyota

1
  • 1.11.2025, 11:37
Дебютировал самый экстравагантный электромобиль Toyota
Фото: Toyota

400 сил и огромное антикрыло.

Электромобиль Toyota bZ получил экстремальную версию Time Attack. Кроссовер подготовили к гонкам на время.

Новая Toyota bZ Time Attack с 4 по 8 ноября будет демонстрироваться в Лас-Вегасе на тюнинг-шоу SEMA. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Как видно из названия, электромобиль Toyota bZ подготовили к соревнованиям Time Attack — круговым гонкам на время. Кроссовер превратился в спорткар.

Фото: Toyota

За основу взяли обновленный кроссовер Toyota bZ 2025 года в полноприводном исполнении. После доработки мощность его двухмоторной установки выросла с 338 до более 400 сил.

Кроме того, новая Toyota bZ Time Attack получила спортивную подвеску от TEIN и тормоза Alcon, позаимствованные у гоночной Toyota GR86 Cup.

Кроссовер Toyota bZ серьезно занизили, добавили карбоновый обвес, диффузор и гигантское антикрыло. Кроме того, установили 19-дюймовые литые диски BBS с низкопрофильными шинами. Continental Extreme Contact Sport 02 305/30 ZR19.

Фото: Toyota

Из салона Toyota bZ приобрели отделку, задние сиденья и шумоизоляцию. Взамен установили спортивные передние кресла OMP HTE-R и каркас безопасности.

