Покровск и не только: Путин просчитался Анна Маляр

1.11.2025, 13:01

Анна Маляр

Потуги россиян показать свою военную состоятельность играют против них.

Россияне всегда отчаянно бросают все силы в бой, когда чувствуют неизбежность переговоров.

Так они пытаются занять максимально выгодную позицию, рассчитывая что ожесточенные бои в момент переговоров сделают другую сторону сговорчивой и сговорчивой.

Они так действуют с 2014 года. Методичку не переписывали.

Правда сейчас будут говорить без них - США и Китай. И это совсем не Минск и не глубокая европейская обеспокоенность.

Здесь другая история. Не о страхе. Это большая шахматная доска, где Россия пешка - правда сумасшедшая и это учтут.

Потуги россиян показать свою военную состоятельность играют против них.

Уже сыграли - они просто еще это не осознали.

Анна Маляр, «Телеграм»

