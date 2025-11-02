закрыть
1 ноября 2025, суббота, 23:19
Россия в октябре выпустила по Украине рекордное количество ракет

  • 2.11.2025, 6:00
Мишенью россиян становилась преимущественно энергетическая инфраструктура Украины.

Российские оккупанты в октябре 2025 года установили новый антирекорд по применению ракет по Украине. Они выпустили в общей сложности 270 ракет, что на 46% превысило показатели сентября, а также стало самым высоким показателем с 2023 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Агентство проанализировало украинские данные об отражении российских атак за октябрь. Согласно подсчетам, за октябрь оккупанты выпустили 270 ракет всех типов, что является наибольшим показателем с 2023 года, когда впервые начали обнародоваться данные о количестве запущенных и сбитых ракет.

Всего 270 ракет в октябре - это на 46% больше, чем было в предыдущем месяце. При этом Россия выпустила за месяц по Украине 5298 дальнобойных беспилотников - это на 6% меньше, чем в октябре.

Неприкрытый терроризм и ответ Украины

Мишенью россиян во время атак в октябре становилась преимущественно энергетическая инфраструктура Украины. Российские оккупанты совершают теракты против энергетики уже четвертую зиму подряд. В Украине снова ввели временные отключения электроэнергии.

Киев называет тактику РФ терроризмом, который направлен на истощение гражданского населения. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российский режим пытается посеять хаос, атакуя энергетику.

- Задача России - создать хаос и оказывать психологическое давление на население путем ударов по энергетическим объектам и железным дорогам, - заявил он во время брифинга.

При этом Украина в этом году имеет возможность больно отвечать россиянам на атаки. Удары Сил обороны направлены на российские нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. Это спровоцировало бензиновый кризис в РФ и лишило Кремль части нефтяных доходов, необходимых для финансирования войны.

