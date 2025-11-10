Польша может открыть границу с Беларусью уже в этом месяце

Польша может открыть границу с Беларусью уже в этом месяце2
- 10.11.2025, 12:14
- 3,414
Об этом заявил министр внутренних дел Литвы.
Несмотря на то, что Польша отложила планы по открытию пунктов пропуска на границе с Беларусью, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что Варшава, вероятно, примет такое решение еще в этом месяце, сообщает Delfi.lt.
«Я на прошлой неделе разговаривал с министром внутренних дел Польши. Они планировали открыть эти пункты 1 ноября, но из солидарности с Литвой этого не сделали. Но, скорее всего, это произойдет после 15 ноября, после 20-го. Думаю, это точно произойдет», — заявил В. Кондратович в эфире радиостанции LRT в понедельник.
Однако министр подчеркнул, что странам необходимо совместно отреагировать на ситуацию, сложившуюся после закрытия границ с Беларусью.
Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября.