Польша может открыть границу с Беларусью уже в этом месяце 2 10.11.2025, 12:14

3,414

Фото: PAP

Об этом заявил министр внутренних дел Литвы.

Несмотря на то, что Польша отложила планы по открытию пунктов пропуска на границе с Беларусью, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что Варшава, вероятно, примет такое решение еще в этом месяце, сообщает Delfi.lt.

«Я на прошлой неделе разговаривал с министром внутренних дел Польши. Они планировали открыть эти пункты 1 ноября, но из солидарности с Литвой этого не сделали. Но, скорее всего, это произойдет после 15 ноября, после 20-го. Думаю, это точно произойдет», — заявил В. Кондратович в эфире радиостанции LRT в понедельник.

Однако министр подчеркнул, что странам необходимо совместно отреагировать на ситуацию, сложившуюся после закрытия границ с Беларусью.

Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября.

