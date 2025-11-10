закрыть
Путин хочет завезти в Россию сотни тысяч рабочих из Индии

9
  • 10.11.2025, 12:31
  • 2,156
Путин хочет завезти в Россию сотни тысяч рабочих из Индии

Кремль собирается компенсировать демографическую катастрофу за счет мигрантов.

Россия собирается заключить соглашение о мобильности рабочей силы с Индией, которое позволит привлечь больше граждан республики в качестве трудовых мигрантов, пишет The Economic Times. Документ будет подписан на саммите в Нью-Дели в декабре, куда должен приехать президент РФ Владимир Путин. Россия стремится закрыть дефицит кадров иностранцами на фоне сокращения численности собственного населения. По словам источников издания, в основном индийцев нанимают в такие сектора, как строительство и текстильная промышленность, однако растущий спрос на квалифицированных работников в области машиностроения и электроники открывает новые возможности для миграции.

На минувшей неделе министры труда обеих стран Мансух Мандавия и Антон Котяков обсудили в Дохе вопросы привлечения индийской рабочей силы в РФ. В 2025 году на таких трудовых мигрантов выделено 71,8 мест из общей квоты по иностранным специалистам в 234,9 тысячи человек. «Растущая индийская диаспора может стать опорой индийско-российского партнерства в ближайшие годы», — заявил изданию неназванный эксперт по России.

Согласно статистике ФСБ, за последние пять лет граждане Индии стали в 22 раза чаще приезжать в Россию с целью трудоустройства. Если в 2020 году таких въездов было 813, то в 2025-м — больше 17,7 тысячи. Основные регионы, куда направляются граждане Индии: Москва, Санкт-Петербург, а также Саратовская, Ульяновская и Ростовская области. Наибольшая потребность в иностранных кадрах наблюдается в строительном секторе, промышленности и сельском хозяйстве.

Операционный директор девелоперской компании «Самолет» Алексей Акиндинов отмечал, что «огромный плюс» индийцев состоит в том, что они не могут сменить работодателя, если уже подписали договор, а также в более низких требованиях к зарплате, по сравнению с гражданами стран Центральной Азии. При этом Акиндинов признавал, что пока это «не супер успешный кейс», в том числе из-за незнания индийцами русского языка.

Президент компании X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Екатерина Лобачева говорила, что ретейлер трудоустраивает индийцев в распределительные центры. Однако она также подчеркивала, что в работе с этими гражданами «есть много нюансов», в том числе «базовые языковые и культурные различия», поэтому пока такой найм ведется в тестовом режиме.

В июне в Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили открывать в Индии учреждения среднего профессионального образования, чтобы прямо там готовить работников для РФ. Идею поддержал министр просвещения Сергей Кравцов и пообещал проработать ее реализацию вместе с МИДом.

