Экс-президента Южной Кореи обвинили в работе на КНДР 10.11.2025, 12:18

Юн Сок Ёль

Он использовал провокацию с дронами, чтобы объявить военное положение.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Елю предъявлены обвинения в антигосударственной деятельности в пользу Северной Кореи. Об этом пишет Yonhap.

По данным специального прокурора Южной Кореи Чо Ын Сока, обвинения связаны с решением экс-президента ввести военное положение в 2024 году.

«Пособничеством врагу» следствие считает отправку беспилотников в КНДР. По версии прокурора, приказ был отдан для того, чтобы спровоцировать ответные меры Пхеньяна, что стало предлогом для объявления военного положения в прошлом декабре.

Юн Сок Ель также обвиняется в злоупотреблении властью в связи с этим приказом. Аналогичные обвинения предъявлены бывшему министру обороны Ким Ен Хену и бывшему главе командования контрразведки минобороны Е Ин Хену, отмечает агенство.

