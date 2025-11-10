закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-президента Южной Кореи обвинили в работе на КНДР

  • 10.11.2025, 12:18
Экс-президента Южной Кореи обвинили в работе на КНДР
Юн Сок Ёль

Он использовал провокацию с дронами, чтобы объявить военное положение.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Елю предъявлены обвинения в антигосударственной деятельности в пользу Северной Кореи. Об этом пишет Yonhap.

По данным специального прокурора Южной Кореи Чо Ын Сока, обвинения связаны с решением экс-президента ввести военное положение в 2024 году.

«Пособничеством врагу» следствие считает отправку беспилотников в КНДР. По версии прокурора, приказ был отдан для того, чтобы спровоцировать ответные меры Пхеньяна, что стало предлогом для объявления военного положения в прошлом декабре.

Юн Сок Ель также обвиняется в злоупотреблении властью в связи с этим приказом. Аналогичные обвинения предъявлены бывшему министру обороны Ким Ен Хену и бывшему главе командования контрразведки минобороны Е Ин Хену, отмечает агенство.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов