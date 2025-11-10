закрыть
10 ноября 2025, понедельник
Peugeot возрождает культовый мопед

  • 10.11.2025, 14:59
  • 1,874
Peugeot возрождает культовый мопед

Модель, собранная в миллионах экземпляров, возвращается в новом формате.

Мопед Peugeot 103 возвращается на рынок. Новое поколение доступной двухколесной модели будет электрическим.

Новый Peugeot 103 презентовали на выставке мототехники ЕІСМА-2025 в Милане, а его производство стартует в 2026 году. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Под брендом Peugeot выпускают не только автомобили, но и двухколесный транспорт. Мопеды и скутеры Peugeot относительно недорогие.

Мопед Peugeot 103 производили с 1971 по 2017 год и он был действительно популярным и массовым — собрали более 3 миллионов экземпляров всех версий.

Новый Peugeot 103 внешне напоминает знаменитого предшественника и имеет похожий силуэт. Впрочем, дизайн электробайка более футуристичный и брутальный — с большим количеством граней.

К тому же, появились современные диодная оптика и 5-дюймовый цифровой щиток приборов. Благодаря легкой алюминиевой раме масса мопеда составляет 103 кг.

Электрический мотоцикл Peugeot 103 предложат в двух модификациях. Базовый вариант является аналогом 50-кубовых бензиновых мопедов: он получил батарею на 1,6 кВт∙ч, а запас хода составляет 45 км.

Более дорогая версия — альтернатива 125-кубовым моделям. Такой электробайк оснащен батареей емкостью 2,2 кВт∙ч и способен проехать 65 км без подзарядки. Все Peugeot 103 получили дисковые тормоза.

