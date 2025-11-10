Белорусы нашли способ проскочить границу без очереди 10.11.2025, 16:04

2,786

Он понравился не всем.

Беларусы снова жалуются на массовые вклинивания в очередь при пересечении польской границы, пишут «Сильные новости». Для этого в том числе используются мотоциклы.

На такую ситуацию пожаловалась белоруска, которая выезжала из Польши. По ее словам, сейчас перед пунктом пропуска «Тересполь» большие очереди из легковушек. Однако есть способ, как пересечь границу быстрее — на этом уже построили бизнес, который нравится не всем и с которым ранее пытались бороться.

Читательница показала видео, где большие сумки грузят на мотоцикл с коляской. В коляску усаживается женщина — видимо, их хозяйка.

«По закону мотоциклы едут без очереди, и вот так они [мотоциклисты] перевозят людей за деньги», — пояснила беларуска.

Она добавила, что многие предприимчивые беларусы так подвозят через границу побыстрее, вклиниваясь в очередь — кто на авто, а кто и на мотоцикле. Стоит такая услуга от 50 до 100 евро. По словам женщины, в телеграм-чатах «Попутчики» пестрят афиши — объявления о таком вклинивании за деньги.

Водители и пассажиры, стоящие в очереди, объединяются, чтобы бороться с «влезунами». Они составляют списки машин в очереди, будят тех, кто уснул, если подошло время продвинуться, а наглецов не пропускают. Одной из таких активисток, по словам женщины, «влезуны» отомстили: бросили в машину бутылку. Нередко доходит до драк.

«Может, огласка как-то поможет остановить этот беспредел», — считает она.

Напомним, схема с мотоциклистами, а также льготниками, которые могут проезжать границу без очереди, использовалась и раньше — последний всплеск ее активности наблюдался в августе 2025 года.

Обращение с жалобами на подобные случаи распространялось в чатах пересекающих границу — писали, что работают мошенники. Предлагалось писать в Госпогранкомитет, что «лица, обладающие правом приоритетного пересечения границы, за денежное вознаграждение подсаживаются или подсаживают других пассажиров в автомобили, проходящие по приоритетной линии». А после «такие лица не пересекают границу, а возвращаются обратно в Беларусь».

