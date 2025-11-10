закрыть
10 ноября 2025, понедельник
В Госдуме хотят отключить Россию от мирового интернета

  • 10.11.2025, 18:39
В Госдуме хотят отключить Россию от мирового интернета

В случае «вмешательства» в «выборы-2026»

Власти могут изолировать Рунет в случае попыток извне повлиять на процесс «выборов» в России в 2026 году, заявил первый замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, пишет (The Moscow Times https://www.moscowtimes.ru/2025/11/10/v-gosdume-poobeschali-otklyuchit-rossiyu-ot-mirovogo-interneta-v-sluchae-vmeshatelstva-v-vibori-2026-a179607). По его словам, Роскомнадзор, который на днях официально получил право отключать российский сегмент интернета от глобальной сети, «может» пойти на такой шаг: «Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его [интернет] останавливать», — сказал Чепа.

По его словам, ранее уже имели место попытки «вмешательства третьих стран» на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В частности, это происходило в 2025 году в ходе губернаторских выборов. «Слава Богу, нам удалось это предотвратить. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет», — констатировал депутат в разговоре с «Газетой.ру».

Помимо этого, Россия может быть отрезана от мирового интернета и в связи с необходимостью обеспечения «воздушной безопасности» — из-за украинских дронов, следует из слов Чепы. «В случае если кто-то где-то попытается террористические или другие запрещенные действия совершать, [Россию могут отключить от мирового интернета]», — заявил он.

На прошлой неделе глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о «правилах централизованного управления сетью связи общего пользования». В соответствии с ними при возникновении «угроз устойчивости, безопасности и целостности» функционирования интернета в России РКН сможет отключать Рунет от мирового интернета и блокировать любые сайты.

Среди таких рисков — аварии и перегрузки узлов связи; нарушение работы критически важных объектов; кибератаки и распространение запрещенного контента; разрыв взаимодействия российских и зарубежных сетей связи общего пользования; невозможность обмена информацией внутри страны. В процедуре введения ограничений будут участвовать ФСБ и Минцифры. Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года.

На 20 сентября 2026 года в РФ запланированы «выборы» депутатов и чиновников на разных уровнях, включая девятый созыв Госдумы, голосование за кандидатов в главы 10 регионов, а также в депутаты заксобраний в 39 субъектах РФ.

