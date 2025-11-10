ВСУ ударили по нефтебазе «Гвардейская» в Крыму
- 10.11.2025, 19:43
Беспилотники попали точно в цель.
Украинские защитники в ночь на 10 ноября атаковали нефтебазу «Гвардейская» на территории временно оккупированного Крыма. Беспилотники попали точно в цель.
Об этом сообщает командование Сил спецопераций ВСУ в Facebook.
«В ночь на 10 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено успешное поражение нефтебазы ФГКУ «Гвардейский» в н.п. Карьерное, Сакский район, ТОТ Крым, Украина», - отметили в Силах спецопераций.
Беспилотники украинских защитников ударили по насосной станции на территории нефтебазы.
Военные пояснили, что нефтебаза федерального государственного казенного учреждения «Гвардейский» играет ключевую роль в снабжении топливом оккупационных сил в Крыму. Она поддерживает работу российских военных объектов и обеспечивает транспортные нужды армии РФ.
В Силах спецопераций заверили, что продолжат подобные действия, чтобы россияне потеряли способность продолжать наступление.