10 ноября 2025, понедельник, 20:32
ВСУ ударили по нефтебазе «Гвардейская» в Крыму

  • 10.11.2025, 19:43
  • 2,270
ВСУ ударили по нефтебазе «Гвардейская» в Крыму

Беспилотники попали точно в цель.

Украинские защитники в ночь на 10 ноября атаковали нефтебазу «Гвардейская» на территории временно оккупированного Крыма. Беспилотники попали точно в цель.

Об этом сообщает командование Сил спецопераций ВСУ в Facebook.

«В ночь на 10 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено успешное поражение нефтебазы ФГКУ «Гвардейский» в н.п. Карьерное, Сакский район, ТОТ Крым, Украина», - отметили в Силах спецопераций.

Беспилотники украинских защитников ударили по насосной станции на территории нефтебазы.

Военные пояснили, что нефтебаза федерального государственного казенного учреждения «Гвардейский» играет ключевую роль в снабжении топливом оккупационных сил в Крыму. Она поддерживает работу российских военных объектов и обеспечивает транспортные нужды армии РФ.

В Силах спецопераций заверили, что продолжат подобные действия, чтобы россияне потеряли способность продолжать наступление.

