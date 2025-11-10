Трамп выдвинул ультиматум авиадиспетчерам 1 10.11.2025, 20:27

Нехватка сотрудников на фоне шатдауна привела к массовым отменам рейсов в преддверии Дня благодарения.

Президент США Дональд Трамп потребовал от авиадиспетчеров вернуться на рабочие места, пригрозив сократить зарплату тем, кто не выйдет на работу. Его слова приводит Bloomberg.

«Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе НЕМЕДЛЕННО!!!» — написал Трамп в Truth Social.

Глава Белого дома пообещал бонус в размере $10 тыс. тем, кто продолжает работать в условиях шатдауна.

«Для тех авиадиспетчеров, которые были ВЕЛИКИМИ ПАТРИОТАМИ и не взяли ОТПУСКА из-за надувательства демократов с шатдауном, я порекомендую БОНУС в размере $10 000 на человека за выдающиеся заслуги перед нашей страной», — утверждает он.

Авиадиспетчеры в США работают без зарплаты с момента начала приостановки работы правительства 1 октября. Они все чаще стали брать больничные, сообщает Bloomberg. Из-за нехватки персонала в аэропортах пассажиры столкнулись с массовой отменой и задержкой рейсов.

