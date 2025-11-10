закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 23:24
Россиян обложат новым сбором на технику и электронику

  • 10.11.2025, 22:38
  • 1,420
Россиян обложат новым сбором на технику и электронику

Чтобы закрыть «дыру» в бюджете.

В России с 2026 года появится новый налог — «технологический сбор», объявила во вторник пресс-служба Минпромторга.

Сбор будет взиматься с техники и электроники, которая на российском рынке преимущественно импортная. «На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия», — цитирует РБК заявление Минмпромторга. Затем сбор распространится на электронные компоненты и модули, из которых собирается техника.

Администрировать сбор будет Минпромторг, а его упала будет возложена на производителей и импортеров электроники. В реальности, впрочем, сбор заплатят россияне: поставщики просто включат его в стоимость товаров, и фактически его будут платить потребители, отмечает профессор ВШЭ Евгений Коган.

Максимальная фиксированная ставка техсбора составит 5000 рублей с единицы товара, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к Минфину и Минпромторгу. Перечень товаров, обложенных сбором, правительство будет утверждать поэтапно: сначала он коснется только готовой продукции, а затем, в течение нескольких лет, будет расширяться.

Официальной целью сбора Минпромторг называет финансирование программ по развитию отечественной электроники. «Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны», — заявили в пресс-службе ведомства.

Деньги, впрочем, нужны федеральному бюджету, которому в ближайшие три года предстоит потратить потратить 40 триллионов рублей на армию и закупки оружия. Нефтегазовые доходы стремительно сокращаются (на 27% в октябре-2025), а несырьевые налоги отстают от плана.

В этом году дефицит федеральной казны запланирован на рекордном уровне 5,7 трлн рублей, что в 5 раз превышает изначальные проектировки Минфина. Бюджет-2026 сведен с «дырой» 3,8 трлн рублей, несмотря на повышение НДС до 22%, которое должно принести 1,4 трлн рублей.

