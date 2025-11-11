В Минской области задержали главного инженера крупного предприятия 11.11.2025, 9:52

Обвиняют в «откатах».

Сотрудники милиции выявили факты взяточничества должностным лицом крупного предприятия в Минской области, сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что 54-летний главный инженер систематически получал незаконные вознаграждения. Деньги борисовчанину передавал иностранец за выбор его организации поставщиком оборудования в рамках проводимой предприятием масштабной модернизации производства.

«Стороны договорились об «откате» в размере 10% от стоимости контракта. Валюту фигурант получал на зарубежную карту родственницы, а также наличными при встречах с взяткодателем в гостиницах Беларуси и находясь в командировках за границей. Общая сумма «благодарностей» составляет около 120 тысяч рублей в эквиваленте», — рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности фигуранта.

