Четвертый день поисков: что известно про пропавшего мальчика 1 11.11.2025, 11:01

3,670

Обнаружены новые следы ребенка.

С субботы в Березинском районе продолжаются поиски 14-летнего Максима Зеньковича. В тот день он уехал на велосипеде в неизвестном направлении. У мальчика есть особенности развития, что усложняет поиски. «Онлайнер» узнал, что известно спустя трое суток непрерывного прочесывания местности.

Как рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган, по предварительной информации обнаружены новые следы мальчика и велосипеда. На место вызваны эксперты-криминалисты, которые будут устанавливать их принадлежность. На 10:30 утра 11 ноября поиски продолжаются.

Также журналисты связались с поисковым штабом, который находится в деревне Карбовское. Там им пояснили, что поиски ребенка шли всю ночь. Вечером понедельника собралось особенно много волонтеров.

В первой половине дня во вторник в работе задействованы поисковики из отрядов «Ангел», «Симуран» и «Феникс». На месте также собралось около 80 добровольцев. Что касается представителей ведомств — милиции, спасателей, военных и лесников — то их порядка 250 человек. Также продолжают прибывать волонтеры на эндуро и квадроциклах.

Напомним, что в стране была объявлена операция «Красный щит», для проведения которой съезжаются специалисты, волонтеры и добровольцы со всей страны. Обычно поводом для такого массового сбора становится пропажа детей в природной среде, особенно если у ребенка есть серьезные заболевания.

Как проходят поиски?

Добровольцев распределяют по группам. На каждую из них обязательно должно быть несколько опытных поисковиков. Вся команда выстраивается в шеренгу на расстоянии вытянутых рук друг от друга и старается двигаться в одном темпе. Зона ответственности каждого — около 1,5—2 метров вокруг себя. Нужно обращать внимание на все следы и «неприродные» предметы. Сами поисковики называют их артефактами. Неизвестно, что могло быть у пропавшего в карманах, поэтому важна каждая мелочь — она может натолкнуть на след.

Довольно часто приходится останавливаться, чтобы подождать отстающих и подправить направление движения. Так даже небольшой квадрат, например, 500 на 500 метров группа может тщательно прочесывать 5-6 часов. А если в темное время суток, то еще больше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com