Четвертый день поисков: что известно про пропавшего мальчика

Четвертый день поисков: что известно про пропавшего мальчика1
- 11.11.2025, 11:01
- 3,670
Обнаружены новые следы ребенка.
С субботы в Березинском районе продолжаются поиски 14-летнего Максима Зеньковича. В тот день он уехал на велосипеде в неизвестном направлении. У мальчика есть особенности развития, что усложняет поиски. «Онлайнер» узнал, что известно спустя трое суток непрерывного прочесывания местности.
Как рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган, по предварительной информации обнаружены новые следы мальчика и велосипеда. На место вызваны эксперты-криминалисты, которые будут устанавливать их принадлежность. На 10:30 утра 11 ноября поиски продолжаются.
Также журналисты связались с поисковым штабом, который находится в деревне Карбовское. Там им пояснили, что поиски ребенка шли всю ночь. Вечером понедельника собралось особенно много волонтеров.
В первой половине дня во вторник в работе задействованы поисковики из отрядов «Ангел», «Симуран» и «Феникс». На месте также собралось около 80 добровольцев. Что касается представителей ведомств — милиции, спасателей, военных и лесников — то их порядка 250 человек. Также продолжают прибывать волонтеры на эндуро и квадроциклах.
Напомним, что в стране была объявлена операция «Красный щит», для проведения которой съезжаются специалисты, волонтеры и добровольцы со всей страны. Обычно поводом для такого массового сбора становится пропажа детей в природной среде, особенно если у ребенка есть серьезные заболевания.
Как проходят поиски?
Добровольцев распределяют по группам. На каждую из них обязательно должно быть несколько опытных поисковиков. Вся команда выстраивается в шеренгу на расстоянии вытянутых рук друг от друга и старается двигаться в одном темпе. Зона ответственности каждого — около 1,5—2 метров вокруг себя. Нужно обращать внимание на все следы и «неприродные» предметы. Сами поисковики называют их артефактами. Неизвестно, что могло быть у пропавшего в карманах, поэтому важна каждая мелочь — она может натолкнуть на след.
Довольно часто приходится останавливаться, чтобы подождать отстающих и подправить направление движения. Так даже небольшой квадрат, например, 500 на 500 метров группа может тщательно прочесывать 5-6 часов. А если в темное время суток, то еще больше.