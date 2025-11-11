закрыть
Индия начала переговоры с Саудовской Аравией и ОАЭ о замене российской нефти

  • 11.11.2025, 14:44
Индия начала переговоры с Саудовской Аравией и ОАЭ о замене российской нефти

Ближневосточные добытчики гарантировали индийцам поставки.

Нефтеперерабатывающие компании начали переговоры с крупнейшими добывающими странами Ближнего Востока, чтобы заменить попавшую под американские санкции российскую нефть, которая сейчас занимает около трети индийского рынка.

Как сообщает Bloomberg, топ-менеджеры государственных индийских НПЗ встречались представителями Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil, государственных нефтяных компаний Саудовской Аравии и ОАЭ, которые вместе добывают более 13 млн баррелей в сутки. Переговоры состоялись на полях энергетической конференции в Абу-Даби на прошлой неделе, рассказали источники агентства. По их словам, ближневосточные добытчики гарантировали индийцам поставки.

После введения американских санкций, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл», пять крупнейших НПЗ Индии полностью остановили закупки в России. Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy не приобрели ни одной партии на декабрь — месяц, когда санкции США окончательно вступят в силу.

Российскую нефть, по данным Bloomberg, сейчас закупают лишь государственная Indian Oil и принадлежащая «Роснефти» Nayara Energy. Причем, первая приобрела сырье у не попавших под санкции компаний, а вторая продолжает работать только на баррелях российского происхождения.

Чтобы занять российскую нишу на индийском рынке, Саудовская Аравия резко снизила цены на свои сорта с поставкой в декабре. Марки Arab Light, Arab Extra Light и Arab Super Light будут предлагаться клиентам в Азии со скидкой $1,2 за баррель, а цены на тяжелую нефть Arab Medium Arab Heavy упадут на $1,4 за баррель.

Снижение цен Саудовской Аравией — это явное приглашение индийским НПЗ покупать ее нефть на замену российским баррелям, сказал ранее The Economic Times источник в нефтяной отрасли Индии. Reliance Industries, в прошлом крупнейший импортер нефти из РФ в Индии, в октябре уже увеличила закупки сырья в Саудовской Аравии на 87%. Indian Oil договорилась закупить 24 млн баррелей из США и Латинской Америки, а Hindustan Petroleum — 4 млн баррелей в Штатах и на Ближнем Востоке.

В результате у российских нефтяников копятся нераспроданные объемы: по данным Bloomberg, на начало ноября объем российской нефти в море достиг 382 млн баррелей и на 30 млн баррелей превышает уровни конца августа. В начале ноября еще два танкера с российской нефтью встали на якорь вблизи Суэцкого канала и превратились в «плавучие хранилища», писал Reuters со ссылкой на данные LSEG.

