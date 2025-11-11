В немецком супермаркете представили робота-повара 11.11.2025, 14:48

Он готовит до 120 блюд в час.

Мюнхенская робототехническая компания Circus SE представила свою систему CA-1 Series 4 в рамках новой концепции REWE Region West Fresh & Smart, пишет New Voice.

Это первая в мире интеграция автономных роботов-поваров с искусственным интеллектом непосредственно в супермаркет. Она была представлена в одном из магазинов сети REWE в Дюссельдорфе.

CA-1, компактная роботизированная кухня, полностью автономно выполняет весь процесс приготовления еды: от сбора ингредиентов до приготовления, до сервировки и уборки.

Установка, эксплуатируемая компанией Circus и работающая на собственной программной платформе искусственного интеллекта, знаменует собой важный этап в развитии автоматизации как розничной торговли, так и сферы общественного питания.

Теперь покупатели могут заказать еду ресторанного качества прямо в магазине. Каждое блюдо стоимостью от 6 евро (примерно 290 грн) готовится прямо на глазах у клиентов — и этот процесс занимает всего несколько минут.

По данным Circus, робот может готовить до 120 блюд в час.

«Мы объединяем эффективность с удовольствием, превращая поход в магазин за продуктами в опыт будущего», — говорит Ларс Кляйн, председатель правления REWE Region West.

CA-1 серии 4, новейшая серийная модель Circus, легче и быстрее предыдущих прототипов. Инженеры переработали конструкцию системы, чтобы снизить вес почти на 450 килограммов, добавили модульные захваты с магнитным креплением и усовершенствовали индукционную систему, чтобы равномерно нагревать кастрюли и сковороды во время готовки.

TechEBlog сообщает, что скорость перемешивания робота автоматически регулируется в зависимости от типа блюда, а встроенные датчики обнаруживают изменения ингредиентов в режиме реального времени.

После приготовления очередного блюда CA-1 самоочищается. Встроенная промышленная посудомоечная машина автоматически дезинфицирует оборудование.

Устройство обладает прозрачной панелью, что позволяет посетителям наблюдать за каждым этапом приготовления еды.

Робот установлен в супермаркете сети REWE — одной из крупнейших в Европе розничных групп с более чем 16 000 точек. Обе компании утверждают, что эта модель будет масштабироваться, благодаря чему автономные устройства появятся и в других магазинах сети.

«Наш запуск с REWE знаменует собой первое реальное внедрение физического ИИ в розничной торговле», — заявил Николас Буллвинкель, генеральный директор и основатель Circus.

Circus SE также изучает возможности применения в других крупных учреждениях, таких как больницы, университеты и заводы, и даже сотрудничает с украинской программой оборонных технологий BRAVE1 для тестирования автономного приготовления пищи для солдат в полевых условиях.

