Bloomberg: Украинские дроны врываются на рынок НАТО 11.11.2025, 15:08

Киев может больше, чем Альянс вместе взятый.

Украина, которая за три года войны превратилась в мирового лидера в производстве боевых дронов, теперь выходит на новый фронт - экономический.

Украинские производители беспилотников ищут выход на рынки НАТО, предлагая союзникам испытанные в бою технологии и партнерство в создании производственных мощностей в Европе, пишет Bloomberg.

Одним из тех, кто стоит у истоков этого движения, является инженер Александр Грачев, основатель компании TSIR. В Финляндии он строит производственную линию для украинских дронов среди спокойных лесов, напоминающих ему Сибирь, куда в детстве отправили его родители после Чернобыльской катастрофы.

Теперь, говорит Грачев, его миссия - «нанести максимальный ущерб российской экономике» и одновременно создать основу для совместного производства со странами НАТО.

«Я стремлюсь к двум вещам: обеспечить стабильные поставки дронов для фронта, перенеся часть производства за пределы войны, и найти западное финансирование для масштабирования», - говорит он.

Украина - сверхдержава дронов

По словам аналитика RAND Майкла Бонерта, Украина сейчас выпускает примерно 4 миллиона беспилотников в год:

«Вероятно, больше, чем все страны НАТО вместе взятые сейчас».

Для сравнения, в США ежегодно производят около 100 тысяч военных дронов.

От FPV-дронов, стоящих несколько сотен долларов, до дальнобойных аппаратов, способных бить вглубь России, - спектр украинских разработок охватывает почти все типы современных беспилотных систем.

«В 2022 году в Украине было всего 10 производителей дронов. Сейчас - 500», - заявил вице-премьер Михаил Федоров на конференции во Львове.

«Вы не на мировом рынке оборонных технологий, если ваш продукт не был испытан в Украине».

Украинские компании научились совершенствовать свои модели чрезвычайно быстро - за считанные недели, тогда как другим странам нужны месяцы или годы.

«Украинские беспилотники просто более мощные», - говорит испанский инженер Конрад Итурбе, который помогает украинским подразделениям адаптировать коммерческие дроны под боевые условия. Они созданы для ремонта «в полевых условиях» и легко комбинируются с деталями от других моделей.

Но главная проблема - нехватка средств. Государство не в состоянии закупить все дроны, которые могла бы производить промышленность, поэтому экспорт в НАТО - это не только стратегическое, но и финансовое спасение. Итурбе говорит:

«Экспорт даст компаниям денежный поток, который они потом вложат в совершенствование дронов для самой Украины».

Европа учится у Киева

После серии вторжений российских беспилотников в воздушное пространство Польши, Финляндии и Дании, Европа начала осознавать уязвимость перед новыми угрозами.

ЕС уже разрабатывает совместный проект «стены из дронов» - системы наблюдения и обороны, согласованной с Киевом. Украинские компании получают запросы на сотрудничество от ряда европейских государств, которые хотят развить собственное производство и получить боевой опыт украинцев.

Лондонский юрист украинского происхождения Александр Хомяк, основатель Drone Space Labs, предлагает новый подход - подписку для стран НАТО на пользование дронами.

«Дроны не похожи на танки: вы не можете построить склад и хранить миллион штук - завтра они устареют. Нужно создать гибкие производственные мощности», - говорит он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com