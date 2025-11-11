Bloomberg: Украинские дроны врываются на рынок НАТО
- 11.11.2025, 15:08
Киев может больше, чем Альянс вместе взятый.
Украина, которая за три года войны превратилась в мирового лидера в производстве боевых дронов, теперь выходит на новый фронт - экономический.
Украинские производители беспилотников ищут выход на рынки НАТО, предлагая союзникам испытанные в бою технологии и партнерство в создании производственных мощностей в Европе, пишет Bloomberg.
Одним из тех, кто стоит у истоков этого движения, является инженер Александр Грачев, основатель компании TSIR. В Финляндии он строит производственную линию для украинских дронов среди спокойных лесов, напоминающих ему Сибирь, куда в детстве отправили его родители после Чернобыльской катастрофы.
Теперь, говорит Грачев, его миссия - «нанести максимальный ущерб российской экономике» и одновременно создать основу для совместного производства со странами НАТО.
«Я стремлюсь к двум вещам: обеспечить стабильные поставки дронов для фронта, перенеся часть производства за пределы войны, и найти западное финансирование для масштабирования», - говорит он.
Украина - сверхдержава дронов
По словам аналитика RAND Майкла Бонерта, Украина сейчас выпускает примерно 4 миллиона беспилотников в год:
«Вероятно, больше, чем все страны НАТО вместе взятые сейчас».
Для сравнения, в США ежегодно производят около 100 тысяч военных дронов.
От FPV-дронов, стоящих несколько сотен долларов, до дальнобойных аппаратов, способных бить вглубь России, - спектр украинских разработок охватывает почти все типы современных беспилотных систем.
«В 2022 году в Украине было всего 10 производителей дронов. Сейчас - 500», - заявил вице-премьер Михаил Федоров на конференции во Львове.
«Вы не на мировом рынке оборонных технологий, если ваш продукт не был испытан в Украине».
Украинские компании научились совершенствовать свои модели чрезвычайно быстро - за считанные недели, тогда как другим странам нужны месяцы или годы.
«Украинские беспилотники просто более мощные», - говорит испанский инженер Конрад Итурбе, который помогает украинским подразделениям адаптировать коммерческие дроны под боевые условия. Они созданы для ремонта «в полевых условиях» и легко комбинируются с деталями от других моделей.
Но главная проблема - нехватка средств. Государство не в состоянии закупить все дроны, которые могла бы производить промышленность, поэтому экспорт в НАТО - это не только стратегическое, но и финансовое спасение. Итурбе говорит:
«Экспорт даст компаниям денежный поток, который они потом вложат в совершенствование дронов для самой Украины».
Европа учится у Киева
После серии вторжений российских беспилотников в воздушное пространство Польши, Финляндии и Дании, Европа начала осознавать уязвимость перед новыми угрозами.
ЕС уже разрабатывает совместный проект «стены из дронов» - системы наблюдения и обороны, согласованной с Киевом. Украинские компании получают запросы на сотрудничество от ряда европейских государств, которые хотят развить собственное производство и получить боевой опыт украинцев.
Лондонский юрист украинского происхождения Александр Хомяк, основатель Drone Space Labs, предлагает новый подход - подписку для стран НАТО на пользование дронами.
«Дроны не похожи на танки: вы не можете построить склад и хранить миллион штук - завтра они устареют. Нужно создать гибкие производственные мощности», - говорит он.