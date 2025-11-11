закрыть
11 ноября 2025, вторник, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Украинские дроны врываются на рынок НАТО

  • 11.11.2025, 15:08
Bloomberg: Украинские дроны врываются на рынок НАТО

Киев может больше, чем Альянс вместе взятый.

Украина, которая за три года войны превратилась в мирового лидера в производстве боевых дронов, теперь выходит на новый фронт - экономический.

Украинские производители беспилотников ищут выход на рынки НАТО, предлагая союзникам испытанные в бою технологии и партнерство в создании производственных мощностей в Европе, пишет Bloomberg.

Одним из тех, кто стоит у истоков этого движения, является инженер Александр Грачев, основатель компании TSIR. В Финляндии он строит производственную линию для украинских дронов среди спокойных лесов, напоминающих ему Сибирь, куда в детстве отправили его родители после Чернобыльской катастрофы.

Теперь, говорит Грачев, его миссия - «нанести максимальный ущерб российской экономике» и одновременно создать основу для совместного производства со странами НАТО.

«Я стремлюсь к двум вещам: обеспечить стабильные поставки дронов для фронта, перенеся часть производства за пределы войны, и найти западное финансирование для масштабирования», - говорит он.

Украина - сверхдержава дронов

По словам аналитика RAND Майкла Бонерта, Украина сейчас выпускает примерно 4 миллиона беспилотников в год:

«Вероятно, больше, чем все страны НАТО вместе взятые сейчас».

Для сравнения, в США ежегодно производят около 100 тысяч военных дронов.

От FPV-дронов, стоящих несколько сотен долларов, до дальнобойных аппаратов, способных бить вглубь России, - спектр украинских разработок охватывает почти все типы современных беспилотных систем.

«В 2022 году в Украине было всего 10 производителей дронов. Сейчас - 500», - заявил вице-премьер Михаил Федоров на конференции во Львове.

«Вы не на мировом рынке оборонных технологий, если ваш продукт не был испытан в Украине».

Украинские компании научились совершенствовать свои модели чрезвычайно быстро - за считанные недели, тогда как другим странам нужны месяцы или годы.

«Украинские беспилотники просто более мощные», - говорит испанский инженер Конрад Итурбе, который помогает украинским подразделениям адаптировать коммерческие дроны под боевые условия. Они созданы для ремонта «в полевых условиях» и легко комбинируются с деталями от других моделей.

Но главная проблема - нехватка средств. Государство не в состоянии закупить все дроны, которые могла бы производить промышленность, поэтому экспорт в НАТО - это не только стратегическое, но и финансовое спасение. Итурбе говорит:

«Экспорт даст компаниям денежный поток, который они потом вложат в совершенствование дронов для самой Украины».

Европа учится у Киева

После серии вторжений российских беспилотников в воздушное пространство Польши, Финляндии и Дании, Европа начала осознавать уязвимость перед новыми угрозами.

ЕС уже разрабатывает совместный проект «стены из дронов» - системы наблюдения и обороны, согласованной с Киевом. Украинские компании получают запросы на сотрудничество от ряда европейских государств, которые хотят развить собственное производство и получить боевой опыт украинцев.

Лондонский юрист украинского происхождения Александр Хомяк, основатель Drone Space Labs, предлагает новый подход - подписку для стран НАТО на пользование дронами.

«Дроны не похожи на танки: вы не можете построить склад и хранить миллион штук - завтра они устареют. Нужно создать гибкие производственные мощности», - говорит он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко