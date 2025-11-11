закрыть
11 ноября 2025, вторник, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон «Лютый» поразил Орский НПЗ среди «белого дня»

1
  • 11.11.2025, 15:46
  • 2,778
Дрон «Лютый» поразил Орский НПЗ среди «белого дня»

Появились новые подробности атаки.

Днем 11 ноября украинский дальнобойный беспилотник «Лютый» заметили в небе над городом Орск Оренбургской области Российской Федерации. Позже в сети появились кадры со столпом дыма в направлении, как подозревают, ЭЛОУ-АВТ завода «Орскнефтеоргсинтез», сообщает «Фокус».

Беспилотник Ан-196 «Лютый» добрался на расстояние 1 400 от Украины и летел в сторону Орского НПЗ, написали в Telegram-канале Dron Bomber. На видео, опубликованном гражданами РФ, слышно дребезжание мотора дрона и не слышно работы средств ПВО ВС РФ. OSINTеры провели геолокацию кадров и установили, что события произошли в пригороде Орска, в 5 километрах к северо-западу от нефтеперерабатывающего завода.

Сообщение о появлении дрона «Лютый» в Орске появилось в канале в 12:38 (ориентировочно, по местному времени 16:38). В Telegram-канале «Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩» тем временем сообщили, что речь идет, вероятно, о полете в точке с координатами 51.25934160788373, 58.43600335290022: геолоцию провели по другому видео.

Также указывается, что возможна атака модифицированного БпЛА, который достает на расстояние более 1000 км. На коллаже — скриншот записи со зданиями НПЗ на горизонте и спутниковое фото.

Атаку дронов в Орске подтвердил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Российский чиновник в 9:40 (по Киеву) предупредил россиян о налете БпЛА и о введении плана «Ковер» в Омске. Уже в 11:48 Солцев написал об аналогичной угрозе в Орске: о последствиях попадания официальных данных пока нет.

Удары дронов по РФ — детали

Через час в канале Exilenova опубликовали фото, на которых заметны столбы дыма над промышленным районом. Указывается, что, вероятно, получила повреждение установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ Орского НПЗ.

Минобороны РФ писало об атаке дронов на Оренбургскую область. Днем 11 ноября российское командование отчиталось о сбитии суммарно четырех БпЛА, один из которых — над указанным регионом. Генштаб ВСУ не информировал о налете дронов «Лютый» на военный объект РФ на дистанции 1400 км от Украины.

Отметим, месяц назад Орский НПЗ уже попадал под удар дронов ВСУ. Инцидент произошел 3 октября. Россияне опубликовали в сети кадры полета БПЛА и дым над точкой попадания. При этом НПЗ — это химзавод «Орскнефтеоргсинтез», который имеет четыре установки первичной переработки и может обрабатывать 6 млн тонн нефти в год. Продукция, которую производит НПЗ, — это бензин, дизельное топливо, мазут и тому подобное. Российские пропагандисты при этом не поверили, что Украина имеет дроны на 1400 км и заявили, что налет организовали из Казахстана, расположенного в 20 км к югу.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко