Украинские морпехи на Днепре сожгли две лодки с оккупантами 11.11.2025, 16:19

Появились детали операции.

10 ноября стало известно, что морпехи 1-го батальона 40-й Отдельной бригады береговой обороны смогли защитить острова дельты Днепра от захвата российскими военными. Детали операции рассказали бойцы «Карый», «Барс» и «Ворон».

Видео операции и отчета военных опубликовали на странице 40-й ОБрБО в Facebook.

«Противник спланировал расширение плацдарма в дельте реки Днепр, противник был уничтожен. На видео можем видеть работу наших Mavic FPV. Проводим разведку, уничтожаем врага на лодках и после высадки на остров. Была одна лодка — две высадки и одна лодка, которую прислали для эвакуации. На нашем острове противник прожил приблизительно 4 часа», — рассказал «Карый».

Причина победы — превосходство украинских военных.

«Благодаря нашим дронам и высокой квалификации пилотов мы не дали противнику закрепиться на этих двух островах», — подчеркнул «Ворон».

Причина поражения оккупантов — слабость, хаотичная тактика и деморализованность.

«Видим, что у противника есть проблемы с физической подготовкой, когда ему ночью уже хочется спать, мы устраиваем на него сбросы. Оккупантам приходилось «брать низкий старт», бегать среди камышей тяжело, россиянам приходилось бросать своих раненых, оставлять автоматы. Они так и заявляют, когда сдаются: «Я всё выбросил, я не пришел сюда воевать, меня заставили». Хотя все они контрактники», — добавил «Барс».

«Барс» указал, что противник использует примитивную тактику: маневрирует на катере, пока позволяет ширина протоки, высаживается, отходит на 30 метров и залегает, укрывшись плащ-палаткой.

«Они принимают наркотики: мы находим множество шприцев. Перехватывали переговоры, на которых оккупант жалуется, что его раненую ногу ест крыса, а командование советует ему ждать», — резюмировал «Карый».

