Apple превратит iPhone в персонального ИИ-врача 11.11.2025, 19:45

Уже в следующем году.

В следующем году Apple планирует представить обновленную версию приложения Health с новым сервисом Health+, в который будет встроен ИИ-агент. По данным Bloomberg, проект может стать одним из первых масштабных решений в сегменте ИИ-чат-ботов для медицины, сообщает Bloomberg.

Ключевые элементы Health+ включают ИИ-консультанта, который будет давать персонализированные рекомендации по вопросам здоровья и образа жизни, образовательный контент с подборкой видеоматериалов от медицинских экспертов, функцию отслеживания питания с интеграцией данных о рационе и привычках пользователя, а также синхронизация с Apple Watch, с биометрических датчиков которых будут браться показатели для более точных советов.

Параллельно Apple готовит обновленную версию голосового ассистента Siri, построенную на языковой модели Google Gemini. Таким образом, компания усиливает сразу два направления — интеллектуальные интерфейсы и цифровое здоровье.

Если Health+ получит широкое распространение, Apple сможет закрепить лидерство не только в сегменте носимых устройств, но и в формирующемся рынке медицинских ИИ-сервисов. Для компании это шаг к диверсификации бизнеса и укреплению экосистемы вокруг iPhone и Apple Watch.

