Президент Чехии призвал отвечать России силой на нарушение воздушного пространства НАТО 1 11.11.2025, 19:59

Петр Павел

Фото: EPA

Петр Павел отметил, что странам НАТО нужно уничтожать российские самолеты.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нельзя терпеть нарушение воздушного пространства стран НАТО со стороны России и необходимо показать силу. Его слова приводит Ceske Noviny.

По его словам, Запад должен показывать силу и дать адекватный ответ. При этом он заметил, что не каждое нарушение воздушного пространства должно приводить к уничтожению самолетов. Но если Россия продолжит свои действия, то это будет «необходимо», утверждает Павел.

В обратной ситуации Москва не колебалась бы ни минуты, сказал президент Чехии.

«Они проверяют, как работает противовоздушная оборона отдельных государств, как работает интегрированная система противовоздушной обороны НАТО, насколько мы решительно настроены противостоять ей ради собственной защиты», — сказал Павел.

