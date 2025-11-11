Европа представила мини-ракету для уничтожения российских дронов 2 11.11.2025, 20:30

Фото: Interesting Engineering

Ракета оснащена автономным ИИ-наведением.

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technology разработала новую мини-ракету для перехвата российских беспилотников. Модель Mark 1 имеет длину всего 65 см, помещается в одной руке и создавалась специально для борьбы с низкоскоростными дронами типа иранских Shahed-131/136, активно применяемых Россией в Украине и у границ Европы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Ракета оснащена твердотопливным двигателем и автономным ИИ-наведением, что позволяет ей быстро захватывать цель. Проект стал ответом на рост числа российских беспилотников, замеченных в воздушном пространстве Румынии, Польши, Бельгии и других стран. Последний крупный инцидент произошел 6 ноября, когда дроны были замечены рядом с аэропортом Брюсселя.

Сегодня НАТО для перехвата таких целей вынуждено поднимать истребители — решение дорогое и неэффективное против дешевых дронов-камикадзе. По словам главы компании Кусти Салма, Mark 1 даст Европе «масштабируемую и доступную защиту», необходимую в ближайшие годы.

Mark 1 не является универсальным оружием для любых условий — это сочетание приемлемой точности с низкой стоимостью. Сейчас ракета успешно поражает цель примерно в половине из 53 испытаний, но компания стремится повысить показатель до 90%.

Эксперты отмечают, что столь простая и понятная миссия — защита Европы от российских дронов — привлекает лучших кадров. Mark 1 может стать новым важным элементом европейской противодроновой обороны на фоне растущей угрозы.

