закрыть
11 ноября 2025, вторник, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европа представила мини-ракету для уничтожения российских дронов

2
  • 11.11.2025, 20:30
Европа представила мини-ракету для уничтожения российских дронов
Фото: Interesting Engineering

Ракета оснащена автономным ИИ-наведением.

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technology разработала новую мини-ракету для перехвата российских беспилотников. Модель Mark 1 имеет длину всего 65 см, помещается в одной руке и создавалась специально для борьбы с низкоскоростными дронами типа иранских Shahed-131/136, активно применяемых Россией в Украине и у границ Европы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Ракета оснащена твердотопливным двигателем и автономным ИИ-наведением, что позволяет ей быстро захватывать цель. Проект стал ответом на рост числа российских беспилотников, замеченных в воздушном пространстве Румынии, Польши, Бельгии и других стран. Последний крупный инцидент произошел 6 ноября, когда дроны были замечены рядом с аэропортом Брюсселя.

Сегодня НАТО для перехвата таких целей вынуждено поднимать истребители — решение дорогое и неэффективное против дешевых дронов-камикадзе. По словам главы компании Кусти Салма, Mark 1 даст Европе «масштабируемую и доступную защиту», необходимую в ближайшие годы.

Mark 1 не является универсальным оружием для любых условий — это сочетание приемлемой точности с низкой стоимостью. Сейчас ракета успешно поражает цель примерно в половине из 53 испытаний, но компания стремится повысить показатель до 90%.

Эксперты отмечают, что столь простая и понятная миссия — защита Европы от российских дронов — привлекает лучших кадров. Mark 1 может стать новым важным элементом европейской противодроновой обороны на фоне растущей угрозы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко