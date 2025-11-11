закрыть
ВСУ уничтожили 13 российских дронов на Лиманском направлении

  • 11.11.2025, 22:16
ВСУ уничтожили 13 российских дронов на Лиманском направлении

Видео.

Украинские операторы дронов батальона SIGNUM отработали по меньшей мере по десятку вражеских дронов в небе на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевой работы в небе бойцы уничтожили 13 БПЛА оккупантов, среди них:

Zala - 6

Supercam - 3

«Князь Вещий Олег» - 1

Lancet - 1

Орлан - 1

Мерлин - 1

Бойцы также отметили, что на обнародованных кадрах показано поражение нового беспилотника врага «Князь Вещий Олег», который не смог долететь до цели.

