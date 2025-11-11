закрыть
11 ноября 2025, вторник, 22:59
Google инвестирует 5,5 млрд евро в Германии

  • 11.11.2025, 22:53
В ближайшие четыре года.

Американский технологический гигант Google планирует инвестировать 5,5 млрд евро в расширение инфраструктуры и центров обработки данных в ФРГ в течение следующих четырех лет. Это «наша крупнейшая на сегодняшний день инвестиционная программа для цифрового будущего Германии», заявил глава Google в ФРГ Филипп Юстус на пресс-конференции в Берлине во вторник, 11 ноября, передает DW.

По его словам, программа инвестиций Google на 2026-2029 годы включает строительство нового дата-центра в городе Дитценбах в федеральной земле Гессен. Центр обработки данных в соседнем Ханау, существующий с 2023 года, планируется расширить. Кроме того, будут расширены офисы Google в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Берлине.

«Мы рассчитываем, что наши инвестиции будут обеспечивать создание в общей сложности около 9000 рабочих мест в Германии ежегодно», - сказал Юстус.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль приветствовал планы Google, назвав их «настоящими инвестициями в будущее в области инноваций, искусственного интеллекта, климатически нейтральной трансформации и создания рабочих мест в Германии». «Это именно то, что нам сейчас нужно», - подчеркнул он.

Министр цифровизации и модернизации государства Карстен Вильдбергер отметил, что объявление американской компании о вложениях показывает, насколько Германия привлекательна для размещения цифровой инфраструктуры. «Мы хотим сделать Германию ведущим местом расположения центров обработки данных в Европе», - сказал он.

