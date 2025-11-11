Президент Сербии: К войне с Россией готовятся все 1 11.11.2025, 23:26

Александр Вучич

Фото: РБК

Сербия – не исключение.

«Все» готовятся к возможной войне Европы с Россией, в том числе Сербия. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

Так он прокомментировал слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три, четыре года».

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», — сказал Вучич.

По его словам, Сербия оказалась между молотом и наковальней.

«С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну», — заключил Вучич.

