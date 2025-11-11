закрыть
12 ноября 2025, среда, 0:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России представили первого человекоподобного робота: он упал прямо на сцене

5
  • 11.11.2025, 23:49
В России представили первого человекоподобного робота: он упал прямо на сцене

Видеохит.

В Москве представили первого в России человекоподобного робота с искусственным интеллектом, сообщает 11 ноября ТАСС, ссылаясь на Новую технологическую коалицию.

Робот по имени Айдол, как сообщило агентство «Москва», упал во время презентации. Судя по видео случившегося, робот медленно вышел на сцену в сопровождении двух человек под композицию «Gonna Fly Now» из фильма «Рокки». Айдол попытался махнуть рукой, но накренился и упал. Презентацию сразу же прервали, робота унесли.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко