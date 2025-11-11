В России представили первого человекоподобного робота: он упал прямо на сцене 5 11.11.2025, 23:49

Видеохит.

В Москве представили первого в России человекоподобного робота с искусственным интеллектом, сообщает 11 ноября ТАСС, ссылаясь на Новую технологическую коалицию.

Робот по имени Айдол, как сообщило агентство «Москва», упал во время презентации. Судя по видео случившегося, робот медленно вышел на сцену в сопровождении двух человек под композицию «Gonna Fly Now» из фильма «Рокки». Айдол попытался махнуть рукой, но накренился и упал. Презентацию сразу же прервали, робота унесли.

