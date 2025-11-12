закрыть
12 ноября 2025, среда, 0:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые предложили неожиданную стратегию для колонизации других планет

  • 12.11.2025, 4:01
Ученые предложили неожиданную стратегию для колонизации других планет

Археологи выделили восемь принципов.

Археологи из Международного института археологических исследований в США под руководством Томаса Леппарда предложили необычный подход: использовать знания о том, как древние люди заселяли острова Тихого океана, чтобы понять, как человечество может осваивать космос. Работа опубликована в журнале Acta Astronautica (AA).

Ученые выделили восемь принципов «островной археологии», которые, по их мнению, напрямую применимы к будущим внеземным колониям — от лунных баз до поселений на Марсе и за его пределами.

Первое правило — значение расстояния. Исторически успешнее всего развивались острова, находившиеся ближе к исходной метрополии: короткое расстояние облегчало обмен ресурсами, идеями и людьми. В космическом контексте это значит, что первые колонии должны располагаться не слишком далеко от Земли, чтобы оставаться частью единой популяции.

Второе связано с размерами нового мира: чем больше объект, тем выше шансы на устойчивое развитие. Крупные планеты и луны обладают разнообразием ресурсов и условий. Однако, как отмечают авторы, слишком большая масса, например у газовых гигантов, делает их непригодными для колонизации из-за гравитации. Третий принцип — архипелаговая конфигурация: колонии должны образовывать сеть, где между ними возможна эвакуация и обмен. Это повышает устойчивость всей системы.

Четвертый фактор — равномерность распределения ресурсов. Если полезные ископаемые или энергоисточники сосредоточены в одном месте, возникает социальное неравенство и политическая нестабильность. Пятая рекомендация касается численности населения: минимально жизнеспособная колония, по расчетам исследователей, должна включать не менее тысячи человек, чтобы избежать генетической деградации и обеспечить культурное разнообразие.

Шестой принцип — сохранение связи с остальным человечеством. Даже если расстояние делает прямой обмен невозможным, хотя бы информационный контакт с Землей должен сохраняться. Седьмой — продолжение экспансии. Успешные колонии не должны замыкаться в себе: создавая новые поселения, они снижают нагрузку на ресурсы и формируют собственные культурные сети.

Наконец, восьмой принцип касается бережного отношения к окружающей среде. Ученые подчеркнули, что стремление немедленно терраформировать планету может привести к непредсказуемым последствиям: изменение одного параметра в замкнутой экосистеме способно вызвать целую цепочку нарушений.

Авторы отмечают, что наиболее перспективным направлением для колонизации остается Марс, а также луны Юпитера, находящиеся достаточно близко друг к другу и богатые ресурсами. Среди ближайших экзопланет они выделяют GJ 1061 (в 12 световых годах от Земли), где сразу три планеты расположены в зоне, пригодной для жизни.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко