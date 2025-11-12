Спасатели рассказали о фейках вокруг поисков пропавшего мальчика в Березинском районе 1 12.11.2025, 9:49

Волонтеры просят не придумывать версий.

Заместительница командира ПСО «Ангел» по связям с общественностью Юлия Ковган рассказала Kraj.by о поисках 14-летнего Максима Зеньковича, пропавшего в Березинском районе 8 ноября.

Максим Зенькович до сих пор не найден, как и его велосипед. При этом волонтеры просят «не выдумывать никаких версий».

По словам Юлии Ковган, сейчас приходится развенчивать разного рода фейки о поисках мальчика.

— В интернете и даже в СМИ появилась информация, что якобы найдены (дословно) «фрагменты велосипеда Максима». Не знаю, откуда это все берется, но это неправда. Ни сам подросток, ни его велосипед, ни фрагменты велосипеда на этот момент не найдены. Но поиски не прекращаются, и они все так же активны. Хотя это и тяжело. Нашим волонтерам много не надо — вышел к какой-нибудь автозаправке, помылся и снова вернулся на маршрут. Люди на поисковой операции постоянно меняются, но их количество все равно сохраняется примерно около 400 человек. Приехал какой-то парень на вездеходе. Из Брестской области подтянулись пограничники-кинологи со своими питомцами. Я очень надеюсь, что до выходных Максима найдут, — рассказала представительница поискового отряда.

Напомним, Максима Зеньковича разыскивают с 8 ноября. Он уехал куда-то на велосипеде из деревни Карбовское Березинского района и пропал.

Максим и его мама — не местные, живут в Минске: на минувшие выходные они приехали в Карбовское к родным. Ребенок имеет особенности в развитии и, возможно, заблудился.

При этом то и дело появляются сообщения, что подростка якобы нашли. Так, на днях в TikTok-аккаунте Березинской районной газеты под видео о Максиме появилось подобное сообщение. Однако в Погостском сельисполкоме, куда относится деревня Карбовское, эту информацию не подтвердили.

ПСО «Ангел» также просит всех неравнодушных присоединиться к поискам. Волонтерам советуют брать перекус, воду, термос с горячим питьем, сменный комплект одежды, обуви и фонарь (при его наличии). А также одеваться в удобные вещи для передвижения по лесу.

