Обнаружен Chevrolet, который почти 50 лет ездит на дровах 12.11.2025, 10:17

1,344

Это единственное в своем роде авто в Бразилии.

В Бразилии нашли необычный Chevrolet 1952 года. Почти полвека в него не заливали бензин, ведь авто работает на дровах.

Винтажный Chevrolet Styleline Deluxe оснащен нетипичной силовой установкой, которая без проблем работает не один десяток лет. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Нестандартный тюнинг Chevrolet выполнил его владелец Арнольдо Шмидт с сыном Элемером в 1977 году. Переделка авто заняла шесть месяцев — работали по ночам и на выходных.

В багажник Chevrolet Styleline Deluxe установили газогенератор. В результате сжигания в нем дров образуется газ, который и поступает в 3,6-литровый 105-сильный двигатель. То есть, это своеобразный аналог авто с ГБО.

Запаса дров хватает примерно на 80 км пробега. Это топливо существенно дешевле бензина, то есть авто на дровах экономит средства.

Этот Chevrolet — единственное авто на дровах в Бразилии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com