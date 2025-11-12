закрыть
12 ноября 2025, среда, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Economist: Миллионы людей обращаются к ИИ для терапии

  • 12.11.2025, 14:01
The Economist: Миллионы людей обращаются к ИИ для терапии

Готова ли технология?

Искусственный интеллект все чаще используется в сфере психического здоровья, однако его безопасность вызывает споры. Поводом для новой волны обсуждений стала серия исков против компании OpenAI, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

В одном из них утверждается, что чат-бот ChatGPT довел 23-летнего американца Зейна Шэмблина до самоубийства. Компания назвала произошедшее «трагедией» и заявила, что работает над усилением мер безопасности и корректировкой ответов в «чувствительных ситуациях».

По данным OpenAI, около 0,15% пользователей еженедельно обсуждают в чате мысли о самоубийстве. Несмотря на риски, многие эксперты считают, что ИИ может стать мощным инструментом для массовой и доступной психотерапии.

Нехватка специалистов остается глобальной проблемой: по оценке ВОЗ, большинство людей с психическими расстройствами в бедных странах не получают помощи, а в богатых — до половины остаются без поддержки.

Ранее уже применялись чат-боты, такие как Wysa и Youper, основанные на когнитивно-поведенческой терапии и показавшие эффективность, сопоставимую с работой живых терапевтов. Однако новые модели на основе больших языковых систем, вроде ChatGPT, оказываются более «человечными», но и менее предсказуемыми. Некоторые исследователи создают специализированные решения — например, Therabot и Ash, разработанные для безопасной терапии с минимизацией рисков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин