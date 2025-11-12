The Economist: Миллионы людей обращаются к ИИ для терапии
- 12.11.2025, 14:01
Готова ли технология?
Искусственный интеллект все чаще используется в сфере психического здоровья, однако его безопасность вызывает споры. Поводом для новой волны обсуждений стала серия исков против компании OpenAI, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
В одном из них утверждается, что чат-бот ChatGPT довел 23-летнего американца Зейна Шэмблина до самоубийства. Компания назвала произошедшее «трагедией» и заявила, что работает над усилением мер безопасности и корректировкой ответов в «чувствительных ситуациях».
По данным OpenAI, около 0,15% пользователей еженедельно обсуждают в чате мысли о самоубийстве. Несмотря на риски, многие эксперты считают, что ИИ может стать мощным инструментом для массовой и доступной психотерапии.
Нехватка специалистов остается глобальной проблемой: по оценке ВОЗ, большинство людей с психическими расстройствами в бедных странах не получают помощи, а в богатых — до половины остаются без поддержки.
Ранее уже применялись чат-боты, такие как Wysa и Youper, основанные на когнитивно-поведенческой терапии и показавшие эффективность, сопоставимую с работой живых терапевтов. Однако новые модели на основе больших языковых систем, вроде ChatGPT, оказываются более «человечными», но и менее предсказуемыми. Некоторые исследователи создают специализированные решения — например, Therabot и Ash, разработанные для безопасной терапии с минимизацией рисков.