12 ноября 2025, среда, 16:55
Токаев оставил Лукашенко в одиночестве

  • 12.11.2025, 16:18
  • 3,142
Токаев оставил Лукашенко в одиночестве
Касым-Жомарт Токаев

Казахстан не будет помогать России нефтепродуктами.

На фоне визита в Москву главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева местное Министерство энергетики на полгода ввело запрет на вывоз с территории страны основных нефтепродуктов. В том числе – в страны ЕАЭС. И в том числе – в Россию.

Как сказано в обосновании этого решения, оно принято «в целях обеспечения национальной безопасности и стабильности внутреннего топливного рынка».

Согласно приказа, запрет на вывоз нефтепродуктов из Казахстана, в том числе в страны ЕАЭС, вводится на полгода — с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года, пишет Forbes.

По него подпадают бензин, дизельное топливо и ряд других нефтепродуктов (включая коды ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826).

Исключение сделано по смазочным маслам, топливу в баках транспортных средств, установленных заводом-изготовителем (при пересечении границы не чаще одного раза в сутки), авиационному топливу, вывозимому для научно-исследовательских и испытательных работ по согласованию с уполномоченным органом и поставкам, осуществляемым в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана.

Кроме того, документом предусмотрен отдельный запрет на шесть месяцев — с 1 января по 30 июня 2026 года — на вывоз с территории Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиационного керосина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.

Отметим, Беларусь вчетверо увеличила экспорт бензина в Россию.

