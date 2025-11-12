Последний крупный американский банк окончательно ушел из России 12.11.2025, 17:42

Он работал в РФ с начала 90-х.

Американский Сitibank — один из крупнейших западных банков на российском рынке, входивший в топ-20 в стране по размеру активов, — окончательно уходит из России, пишет The Moscow Times.

Российская «дочка» Citi (Ситибанк) будет продана «Ренессанс Капиталу» — финансовой группе, которой до 2024 года владел миллиардер Михаил Прохоров, в прошлом кандидат в президенты, набравший 8% голосов на выборах 2012 года.

Распоряжение, разрешающее Citi продать российский банк «Ренессансу», в среду подписал Путин. Сумма сделки в документе не раскрывается.

Работавший в РФ с начала 1990-х, Citi принял решение избавиться от российского бизнеса еще до начала войны — в 2021 году. А после вторжения в Украину стал сворачивать операции: за 2022-25 гг объем выданных банком кредитов сократился на 98%, а объем вкладов физлиц и средств на корпоративных счетах уменьшился в 90-150 раз.

