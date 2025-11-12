закрыть
12 ноября 2025, среда, 18:27
ВСУ зачистили от россиян несколько улиц в Покровске

  • 12.11.2025, 18:07
Видеофакт.

ВСУ провели успешную операцию по зачистке нескольких улиц в Покровске, где продолжаются тяжелые городские бои. В штурме участвовали бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» — одного из самых опытных и мобильных подразделений украинской армии, пишет «Диалог».

Бойцы «Скалы» работают малыми группами, уничтожая оккупантов в домах и зданиях под контролем беспилотников. Координация ведется в реальном времени: дроны указывают направление движения и даже корректируют стрельбу. После обнаружения врага по его позициям направляют ударные FPV-дроны, что снижает риск для украинских военных и повышает эффективность зачистки.

По данным 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, массированный штурм Покровска, который враг пытался провести на легкой технике, дал частичный успех, но большая часть техники была уничтожена еще на подступах к городу, а остальная ликвидирована уже в городской застройке.

