Польша ввела санкции против резидента белорусского ПВТ 12.11.2025, 18:49

Оператор криптобиржи BYNEX признан подконтрольным властям Беларуси.

Польша ввела санкции против резидента ПВТ — компании «ЕРПБЕЛ» оператора криптовалютной биржи BYNEX. Она появилась в обновленном санкционном списке Министерства внутренних дел и администрации Польши.

«Учитывая прямую зависимость Hi-Tech Park (Парка высоких технологий) от беларусских властей, следует признать, что организации, работающие в его структуре — в том числе Erpbel — находятся под непосредственным контролем государственных органов Беларуси», — говорится в обосновании.

МВД Польши также отметило, что в 2021 году «компания Erpbel установила ключевое партнерство с «Беларусбанк» — крупнейшим банком Беларуси, контролируемым государством».

«Это партнерство стало частью программы цифровой трансформации банка и имело стратегическое значение для развития финтех-сектора страны. Сотрудничество позволило обеспечивать операции с фиатными валютами на криптовалютной бирже BYNEX, включая беларусские рубли и доллары США, через карты VISA. Против «Беларусбанк» были введены ограничительные меры 24 июня 2021 года», — отмечают в польском МВД.

В санкционном списке также указано, что должность директора компании Erpbel в 2022—2023 годах занимала Ирина Петровна Лысоковская, ранее работавшая главным бухгалтером «Беларусбанк».

«С учетом вышеописанных экономических, организационных и персональных связей, деятельность компании Erpbel (оператора биржи BYNEX) создает реальный риск ее использования для обхода международных санкций, а также для финансирования или поддержки действий государственных органов Беларуси, в том числе в контексте поддержки российской агрессии против Украины», — считают в МВД Польши.

