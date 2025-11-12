закрыть
12 ноября 2025, среда, 19:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия становится главной военной силой Европы

2
  • 12.11.2025, 18:54
Германия становится главной военной силой Европы

Берлин будет тратить около €153 млрд в год на оборону.

Спустя десятилетия после окончания холодной войны Германия вновь становится ведущей военной державой Европы — и это коренным образом меняет политический ландшафт континента, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Берлин намерен сопоставить свой экономический вес с военной мощью и взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. По словам депутата Бундестага и члена комитета по обороне Кристофа Шмида, «все больше стран ждут, что Германия наконец-то проявит себя и укрепит оборонный потенциал в соответствии со своей экономической силой».

По оценкам, к 2029 году Германия будет тратить около €153 млрд в год на оборону, что составит примерно 3,5% ВВП — самый масштабный рост военных расходов со времен объединения страны. Это превратит немецкую армию в крупнейшую и одну из самых современных в Европе.

Новая стратегия сопровождается беспрецедентной программой закупок. К 2026 году планируется провести контракты на €83 млрд, охватывающие танки, фрегаты, беспилотники, спутники и радары. Общий долгосрочный план оценивается в €377 млрд и включает более 320 проектов модернизации.

Особое внимание Германия уделяет развитию собственной оборонной промышленности. Согласно внутренним документам, менее 10% новых контрактов получат американские компании, тогда как почти все остальные средства будут направлены на европейские, прежде всего немецкие, предприятия.

Таким образом, Германия превращается не только в экономический, но и в оборонно-промышленный центр Европы. Этот сдвиг уже называют «тектоническим» в Брюсселе, ведь именно Берлин теперь задает направление военной политики всего континента.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин