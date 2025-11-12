Германия становится главной военной силой Европы 2 12.11.2025, 18:54

Берлин будет тратить около €153 млрд в год на оборону.

Спустя десятилетия после окончания холодной войны Германия вновь становится ведущей военной державой Европы — и это коренным образом меняет политический ландшафт континента, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Берлин намерен сопоставить свой экономический вес с военной мощью и взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. По словам депутата Бундестага и члена комитета по обороне Кристофа Шмида, «все больше стран ждут, что Германия наконец-то проявит себя и укрепит оборонный потенциал в соответствии со своей экономической силой».

По оценкам, к 2029 году Германия будет тратить около €153 млрд в год на оборону, что составит примерно 3,5% ВВП — самый масштабный рост военных расходов со времен объединения страны. Это превратит немецкую армию в крупнейшую и одну из самых современных в Европе.

Новая стратегия сопровождается беспрецедентной программой закупок. К 2026 году планируется провести контракты на €83 млрд, охватывающие танки, фрегаты, беспилотники, спутники и радары. Общий долгосрочный план оценивается в €377 млрд и включает более 320 проектов модернизации.

Особое внимание Германия уделяет развитию собственной оборонной промышленности. Согласно внутренним документам, менее 10% новых контрактов получат американские компании, тогда как почти все остальные средства будут направлены на европейские, прежде всего немецкие, предприятия.

Таким образом, Германия превращается не только в экономический, но и в оборонно-промышленный центр Европы. Этот сдвиг уже называют «тектоническим» в Брюсселе, ведь именно Берлин теперь задает направление военной политики всего континента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com