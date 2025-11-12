Foreign Policy: После Венесуэлы США займутся Кубой 4 12.11.2025, 19:21

Вашингтон попытается сменить режим на острове.

Смена политического режима в Республике Куба подразумевается администрацией президента США Дональда Трампа второй целью после свержения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Такой сценарий в статье для журнала The Foreign Policy допустил профессор государственного управления Американского университета, специалист по Латинской Америке и экс-директор в Архиве национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона Уильям Леогранде.

«Наращивая военную мощь против Венесуэлы, США также присматриваются к Кубе», — написал эксперт.

По мнению Леогранде, Штаты надеются, что прекращение поставок кубинцам нефти из Венесуэлы приведет к краху социалистической республики. Профессор считает неизбежным в нынешней ситуации нападение на Венесуэлу, так как «в Карибском море уже развернуты десять военных кораблей и десять тысяч военнослужащих [Соединенных Штатов]».

