В 2025 году инвестиции в дата-центры впервые превзойдут вложения в нефть 12.11.2025, 19:59

Прогноз Международного энергетического агентства.

Технологические компании по всему миру в последние годы все более активно инвестируют в создание новых центров обработки данных (ЦОДов) для обучения и развития различных моделей искусственного интеллекта (ИИ), пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном отчете по развитию мировой энергетики. Эта тенденция привела к тому, что уже в 2025 году инвестиции в дата-центры составят около $580 млрд, тогда как в отрасль нефти — около $540 млрд.

Это сравнение наглядно демонстрирует меняющийся характер современной экономики с высокой степенью цифровизации и подтверждает заявления, что «данные — это новая нефть», констатирует МЭА.

Благодаря росту объема мощности дата-центров потребление электроэнергии серверами, оптимизированными для ИИ, к 2030 году увеличится в пять раз, а общий спрос на электричество со стороны ЦОДов удвоится. В МЭА в апреле оценивали, что потребление электроэнергии ЦОДами к 2030 году вырастет вдвое, до 945 ТВт·ч (чуть больше, чем спрос на электричество в Японии), и до 1200 ТВт·ч к 2035 году. Несмотря на этот стремительный темп, на ЦОДы придется менее 10% увеличения спроса на электроэнергию в мире в период с 2024 по 2030 год, однако этот рост будет сильно сконцентрирован географически.

«В отличие от тенденции последнего десятилетия, рост потребления электроэнергии больше не ограничивается странами с формирующимся рынком и развивающимися экономиками. Стремительный рост спроса со стороны центров обработки данных и искусственного интеллекта способствует увеличению потребления электроэнергии и в странах с развитой экономикой», — отмечают аналитики агентства.

Так, в настоящее время около 82% мировых мощностей ЦОДов расположено в США, Китае и Европе. И в следующие десять лет более 85% новых мощностей, как ожидается, появится там же. При этом в Китае и Евросоюзе на дата-центры придется 6–10% роста спроса на электроэнергию к 2030 году, тогда как в США (крупнейшем в мире рынке ЦОДов) — около 50%.

Согласно геопространственному анализу, отмечает МЭА, более половины строящихся или анонсированных проектов ЦОДов расположено в городах с населением не менее 1 млн человек или вблизи них, поскольку сети там уже рассчитаны на большие нагрузки. При этом более 55% строящихся дата-центров имеют мощность более 200 МВт и после полного запуска будут потреблять столько же электроэнергии, сколько приходится на 200 тыс. домохозяйств ежегодно. Кроме того, почти две трети этих будущих ЦОДов находятся в регионах, где уже существуют вычислительные кластеры.

Быстрое строительство центров обработки данных сопряжено с определенными трудностями, подчеркивает МЭА. В первую очередь это связано с перегрузкой энергосети и очередями на подключение. Сейчас в США среднее время ожидания в очереди на подключение к сети составляет один—три года, а в Северной Вирджинии этот процесс может занять до семи лет. В Великобритании и некоторых частях Европы среднее время ожидания в очереди достигает семи—десяти лет. В Дублине прием заявок на подключение новых ЦОДов приостановлен до 2028 года, указывает МЭА. Кроме того, испытывают давление и цепочки поставок ключевых компонентов, таких как трансформаторы, кабели, газовые турбины и критически важные минералы. Согласно анализу МЭА, из-за этих факторов около 20% прогнозируемых к 2030 году новых дата-центров может столкнуться с риском задержки.

Что касается источников удовлетворения спроса на электроэнергию, то большинство дата-центров подключено к общей электросети, поэтому структура их потребления отражает структуру энергопотребления региона, в котором тот или иной ЦОД расположен, объясняет МЭА. Однако в более широком смысле возобновляемые источники энергии в прогнозе агентства остаются ведущим источником удовлетворения растущего спроса на электроэнергию со стороны ЦОДов. В базовом сценарии они обеспечат около 45% прироста показателя к 2035 году, или почти 400 ТВт·ч.

Также ключевую роль будет играть природный газ, особенно на таких рынках, как США и Ближний Восток. Выработка газовой генерации для центров обработки данных увеличится на 220 ТВт·ч к 2035 году. В то же время резкий рост заказов на новые газовые турбины за последние два года создал нагрузку на цепочки поставок, увеличив как время ожидания, так и стоимость доставки.

Наконец, не менее значимая роль отводится атомной генерации, которая, как ожидается, обеспечит 190 ТВт·ч дополнительной электроэнергии для ЦОДов к 2035 году.

