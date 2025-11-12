закрыть
12 ноября 2025, среда, 21:30
Созданная ИИ песня впервые лидировала в чартах США

  • 12.11.2025, 20:30
Она появилась на первой строчке в категории кантри-музыки.

Песня «Walk My Walk» виртуальной группы «Breaking Rust» заняла первое место в чарте Billboard. Об этом сообщает ABS-CBN.

«Walk My Walk» стала первой сгенерированной с помощью ИИ композицией, которая лидировала в чартах США. Она появилась на первой строчке в категории кантри-музыки. Отмечает, что группа «Breaking Rust» не подтверждала в соцсетях, что песня сделана с помощью нейросетей.

Как отмечает издание, специальные приложения, распознающие ИИ, показали, что трек сгенерирован нейросетью.

