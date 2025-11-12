Reuters: Климат ударил по производству популярного алкоголя 12.11.2025, 22:16

Объемы производства вина остаются ниже средних третий год подряд.

Хотя в 2025 году мировое производство вина слегка увеличилось, объемы его выпуска остаются ниже среднего уже третий год подряд. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Международную организацию винограда и вина (OIV).

Причиной такого развития событий называют климатические изменения. Иными словами, виноградники столкнулись с экстремальными и нестабильными погодными условиями. По предварительным оценкам OIV, в 2025 году в мире произведут 232 миллиона гектолитров вина. Это на три процента больше, чем в прошлом году, однако на семь процентов меньше среднего значения за пять лет.

Как заметил генеральный директор OIV Джон Баркер, неблагоприятные климатические условия наблюдаются в обоих полушариях. В некоторых регионах были жара и засуха, а затем пришли проливные дожди или неожиданные заморозки.

