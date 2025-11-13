закрыть
В Генштабе ВСУ показали эффектные кадры боев в Покровске

  • 13.11.2025, 9:48
  • 1,204
В Генштабе ВСУ показали эффектные кадры боев в Покровске

Украинские воины нанесли поражение россиянам и вернули позиции.

В Генеральном штабе ВСУ показали кадры боевых действий в Покровске Донецкой области, на которых украинские воины наносят поражение россиянам и возвращают ранее утраченные позиции.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что штурмовые действия в Покровской городской агломерации проводили бойцы 425 отдельного штурмового полка ВСУ.

На кадрах можно заметить использование гусеничной техники в логистике, а также ликвидацию российских военных.

