13 ноября 2025, четверг, 11:15
Тысячи транспортных компаний в России оказались на грани банкротства

  • 13.11.2025, 10:54
Тысячи транспортных компаний в России оказались на грани банкротства

Такой ситуации не было последние 17 лет.

Российские транспортные компании начали массово покидать рынок грузовых перевозок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности.

Около 6,7 тыс. перевозчиков находятся в процессе ликвидации или банкротства, сообщили «Известиям» в профильной ассоциации «АвтоГрузЭкс». По данным организации, это уже привело к дефициту предложения на рынке, который наблюдается с конца октября.

«Главная причина — перевозчики просто не тянут финансово. Средняя себестоимость сейчас около 85–86 руб. за километр, а тарифы восстановились лишь до 74,7 руб.», — говорит владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

На этом фоне перевозчикам все сложнее оплачивать лизинговые взносы, поэтому с конца прошлого года наблюдается массовый возврат техники, говорит основатель компании «Лидер Транс» Михаил Устюжанин. «Такой ситуации не было последние 17 лет. Объемы изымаемой техники бьют рекорды и с июня 2025 года ежемесячно увеличиваются на 20%», — утверждает он.

Помимо увеличившейся себестоимости, дополнительное давление на отрасль окажет рост утильсбора. С 1 января 2026 года он повысится еще на 10% — почти до 3 млн руб. за магистральный тягач грузоподъемностью до 20 тонн, отмечает первый замгендиректора «Байкал-Сервис ТК» Александр Зарецкий. «При ежегодной индексации ставки на 10–20% к 2030 году приобретение автомобилей зарубежных производителей станет экономически невыгодным для многих перевозчиков, что усложнит обновление автопарков и может привести к большему сокращению провозных мощностей», — предупредил Зарецкий.

Кроме того, с 1 января 2026 года российские перевозчики больше не смогут работать на патентной системе налогообложения, напомнил президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» и замдиректора ПЭК Вадим Филатов. Это увеличит финансовую нагрузку на тысячи транспортных компаний. На этом фоне не менее 7% из них могут покинуть рынок, прогнозирует финансовый директор компании «Орда» Руслан Сафин.

В Минтрансе РФ заявили, что ведут мониторинг состояния отрасли вместе с профильными ассоциация. «В качестве действующей меры поддержки перевозчики вправе воспользоваться механизмом отсрочки (рассрочки) уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренным ст. 64 Налогового кодекса. Уже имеют место случаи подачи таких заявлений», — отметили в ведомстве. Там также напомнили, что перевозчики могут воспользоваться госпрограммой для приобретения отечественной техники и получить пониженную ставку утильсбора на ряд транспортных средств.

