Самолет Минск - Баку вернулся в аэропорт практически сразу после взлета
- 13.11.2025, 11:03
Что случилось?
В редакцию Onlíner обратилась читательница и рассказала, что в среду, 12 ноября, практически сразу после взлета, самолет рейса Минск — Баку вернулся обратно в аэропорт. Ее слова подтверждают данные flightradar24.com. Рассказываем, что известно на данный момент.
Вчерашний рейс Минск — Баку вылетел, как и планировалось, в 22:55. Однако, по словам белоруски, борт через 25 минут полета развернулся в обратном направлении и приземлился в Национальном аэропорту Минск.
Сегодня утром девушка написала, что они уже в Баку.
«Вместо 3:45 прилетели в 7:30. Из самолета Embraer пассажиров пересадили на Boeing. Человек 5—6 решили не лететь, и им без проблем вернули деньги за билеты», — рассказала читательница.
Известно, что самолет из Минска в Баку вылетел в итоге в 2:20 13 ноября. Что стало причиной возврата первоначального рейса, пока неизвестно.