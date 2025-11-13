закрыть
13 ноября 2025, четверг, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самолет Минск - Баку вернулся в аэропорт практически сразу после взлета

  • 13.11.2025, 11:03
Самолет Минск - Баку вернулся в аэропорт практически сразу после взлета

Что случилось?

В редакцию Onlíner обратилась читательница и рассказала, что в среду, 12 ноября, практически сразу после взлета, самолет рейса Минск — Баку вернулся обратно в аэропорт. Ее слова подтверждают данные flightradar24.com. Рассказываем, что известно на данный момент.

Вчерашний рейс Минск — Баку вылетел, как и планировалось, в 22:55. Однако, по словам белоруски, борт через 25 минут полета развернулся в обратном направлении и приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Сегодня утром девушка написала, что они уже в Баку.

«Вместо 3:45 прилетели в 7:30. Из самолета Embraer пассажиров пересадили на Boeing. Человек 5—6 решили не лететь, и им без проблем вернули деньги за билеты», — рассказала читательница.

Известно, что самолет из Минска в Баку вылетел в итоге в 2:20 13 ноября. Что стало причиной возврата первоначального рейса, пока неизвестно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин