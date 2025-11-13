Great Wall выпустили оригинальный электрокроссовер за $15 тысяч 13.11.2025, 11:20

С запасом хода 580 км.

Новый электромобиль Ora 5 выходит на рынок. Первый кроссовер бренда отличается необычным дизайном, а его запас хода достигает 580 км.

Новый Ora 5 от Great Wall с 12 ноября начали продавать в Китае по цене от 109 800 до 142 800 юаней ($15 500 — 20 000), а позже начнут экспортировать на другие рынки. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Китайский электромобиль Ora 5 — компактный кроссовер С-класса с дизайном в духе хэтчбека Ora 03, который представлен Украине. У него плавные формы кузова и большие круглые фары.

Габариты Ora 5 2025:

длина — 4471 мм;

ширина — 1833 мм;

высота — 1641 мм;

колесная база — 2720 мм.

В салоне Ora 5 установили двухспицевый руль, цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин. Комплектация включает панорамную крышу и беспроводную зарядку для смартфона, а в топовых версиях установлена система полуавтономного движения.

Электрокроссовер Ora 5 оснащен 204-сильным мотором на передней оси. На выбор предлагаются литий-железо-фосфатные (LFP) батареи емкостью 45,3 и 58,3 кВт∙ч: запас хода составляет 480 и 580 км, соответственно.

